Shopping Malls in Thailand

Shopping malls in Bangkok, a great shopping experience

Thailand and specially Bangkok are holding numerous shopping malls giving you literally dozens of options: fashion, food, books, computers, mobile phones etc.

The impressive shopping centers brought a different kind of shopping experience. The huge malls are particularly popular among teen Thai girls.

Shopping centers in Thailand offer quality fashion products, designer furniture, luxury goods, perfume, cosmetics, mobile phones, high-tech gadgets, IT accessories, sunglasses, banks, beauty salons and books plus restaurants, cinemas and even outdoor swimming pools.

List of shopping malls in Bangkok:

The most Popular Shopping Malls in Bangkok are the following: The Mall, CentralWorld, The Emporium, Siam Paragon, Union Mall, Central Department Store, Pantip Plaza, Amarin Plaza, Erawan, Gaysorn, MBK Shopping Center, Fortune Mall, Robinson Department Store, Zen Department, Siam Center, Siam Discovery, Terminal 21, Future Park Rangsit and Tokyu Department Store.

29 Plaza, Siam Square

@Ease, Si Nakharin Road

All Seasons Place,[1] Witthayu Road

Amarin Plaza, Ratchaprasong

Ambassador Plaza, Sukhumvit Road

Asia Center

Asoke Complex, Sukhumvit Road/Asok intersection

Baan Silom by Central

Bang Yai Night Bazaar

Bangkapi Mall[3]

Bobae Bamrungmuang Plaza

Bonanza Mall, Siam Square

Bua Sawan Plaza, Laksi

Centre One, Victory Monument

Central Plaza Bangna, Bang Na

Central Plaza Chaengwattana, Pak Kret

Central Plaza Lat Phrao, Lat Phrao Road

Central Plaza Pinklao, Barommarat Chachonnani Road, Bangkok Noi

Central Plaza Rama II, Rama II Road

Central Plaza Rama 9, Rama IX Road (under construction)

Central Plaza Ramindra, Raminthra

Central Plaza Ratchada – Rama 3, Rama III Road

Central Plaza Rattanathibet, Rattanathibet Road

CentralWorld, Siam Square

Century Plaza, Victory Monument

Charn Issara Tower, Rama IV Road

Charn Issara Tower II, Sukhumvit Road

Chatujak Day & Night Plaza

City Complex

City Plaza, Phetchaburi Road

CP Parkland

Crystal Shopping Center, Pradit Manutham Road

CTI Plaza, Sukhumvit Road (Soi 55)

Davis Plaza

Digital Gateway, Siam Square

DP Place

Ekkamai Power Center, Thong Lo

Emporium, Sukhumvit Road

Emporium 2 (Under Construction)

Erawan, Ratchaprasong

Esplanade, Thailand Cultural Centre

Esplanade 2, Rattanathibet

Fashion Island, Raminthra Road

Fashion Mall, Victory Monument

FENIX Tower, Sukhumvit Road

Ferry Plaza, Pratunam

Fortune Town, Rama IX, Ratchadaphisek Road

Future Park, Bang Khae

Future Park, Rangsit

Gaysorn Plaza, Ratchaprasong

Mahatun Plaza, Ratchaprasong

H1, Thong Lo

Hi-Fi Center, near Siam Square

Holiday Inn Crown Plaza, Silom Road

HSBC Podium

Hybrid Mall, Fashion Island

Imperial World, Bang Na

Imperial World, Lat Phrao Road

India Emporium, Phahurat

Indra Square, Pratunam

IT Square, Lak Si

J Avenue, Thonglor

J City, Silom Road

Jae Leng Plaza

Jamjuree Square, Rama IV Road

Jasmin City, Thong Lo

JJ Mall, Chatuchak

K Village, Sukhumvit Soi 26, near Rama IV Road

King Power Complex, Victory Monument

Landmark Plaza, Sukhumvit Road

Laksi Plaza, Wiphawadi-Rangsit Road

Liberty Plaza, Thong Lo

Lido Walk, Siam Square

Life Center-Q-House, Lumphini

Little Siam, Siam Square

Mahatun Plaza, Ratchaprasong

Major Cineplex, Ekamai

Major Cineplex, Nonthaburi

Major Cineplex, Phetchakasem

Major Cineplex, Pinklao

Major Cineplex, Ramkhamhaeng

Major Cineplex, Rangsit

Major Cineplex, Ratchayothin

Major Hollywood, Pak Kret

Major Hollywood, Ramkhamhaeng

Major Hollywood, Suk Sawat

Maneeya Center, Ratchaprasong

Market Park Shopping Center, Udom Suk

Market Village

MBK Center

Meeting Mall, Thonburi

Mega Bangna, Bang Phli, Samut Prakan

Merry King, Pinklao

Merry King, Wiphawadi-Rangsit Road

Metro Mall, Sukhumvit Road

Montien Plaza, Silom

Nailert Plaza Nana

Nana Square, Sukhumvit Road

Neighbor Center

New World, Rattanathibet Road

Number One Plaza, Prawet

Old Siam Plaza, Phahurat

OP Place

Oriental Place, Bangrak

Paradise Park, Si Nakharin Road

Phahonyothin Mall, Phahon Yothin

Pantip Plaza, Pratunam

Pata Arcade, Pinklao

Penny’s Balcony, Sukhumvit Road

Peninsula Plaza, Ratchaprasong

Piyarom Park Plaza, Sukhumvit Road

Platinum Fashion Mall, Pratunam

Playground, Thong Lo

Ploenchit Centre, Ratchaprasong

Prannok Plaza, Pinklao

Prasan Mitr Center

Pratunam Complex, Ratchathewi

President Park Podium

President Tower Arcade, Ratchaprasong

Rama IX Square, Rama IX Road

River City Shopping Complex, Bangrak

River Plaza, Nonthaburi

Royal Garden Shopping Plaza

Sampeng Plaza, Yaowarat

Sampeng Plaza II, Yaowarat

Scala Walk, Siam Square

SC Plaza

SCB Park Plaza, Chatuchak

Seacon Square, Si Nakharin Road

SermMitr

SF Town Center, Bang Bon

SF Town Center, Lat Phrao 120

SF Town Center, Pracha Uthit

SF Town Center, Sukhaphiban 3

SF Town Center, Sukhumvit 71

SF Town Center, Yen Akat

Siam Bypass, Siam Square

Siam Center, Siam Square

Siam Discovery Center, Siam Square

Siam Paragon, Siam Square

Siam Walk, Siam Square

Silom Complex, Silom

Silom Galleria, Silom

Srivara Hi-Tech, Ratchadaphisek Road

Sukhumvit Plaza, Sukhumvit Road

Sunday Mall

Tang Hua Seng, Thonburi

Tawanna, Bang Kapi

Terminal 21, Asok

Terrace 49

Thaniya Plaza, Silom

The Avenue, Lak Si

The Camp David, Sukhumvit Road

The Mall, Bang Khae

The Mall, Bang Kapi

The Mall, Bang Na (Project)

The Mall, Ngam Wong Wan

The Mall, Ramkhamhaeng I

The Mall, Ramkhamhaeng II

The Mall, Ramkhamhaeng III

The Mall, Tha Phra

The Market Place, Thonglor

The Plaza, Bumrungrad Hospital

The Promenade, Nailert Park, Raffles International

The Square, Bangyai

The Third Place, Thong Lo

The Trendy Plaza, Sukhumvit Road

Thonglor Center, Thong Lo

Times Square, Sukhumvit Road

Union Mall, Lat Phrao Road

United Center, Silom Road

Verasu, Witthayu Road

Victory Point, Victory Monument

Yaowarat Square, Yaowarat

Zeer Rangsit, Rangsit, Pathum Thani

